藍灣半島海景3房 用家$1,500萬入市

中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島9座中層C室，實用面積811呎，建築面積1,142呎，3房（連套房）及工人套間隔，向東坐享海景，以$1,500萬易手，實用呎價$18,496，買家屬於用家。

據了解，原業主

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