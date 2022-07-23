太古城714呎 SSD鬆綁蝕讓離場 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 美聯施衍銘表示，鰂魚涌太古城寶安閣低層B室單位，實用面積714呎，建築面積800呎，為3房間隔，以$1,328萬成交，實用呎價約$18,599。 據悉，原業主於2019年3月以約$1,380萬購入物業， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 香港區最新成交 最新專欄文章 更多 海峰華軒471呎海景戶 低市價1成轉手 今日 海峰華軒471呎海景戶 低市價1成轉手 福澤花園721呎 2018年貨蝕讓$203萬 今日 福澤花園721呎 2018年貨蝕讓$203萬 Imperial KENNEDY中層2房 $1,330萬轉手 今日 Imperial KENNEDY中層2房 $1,330萬轉手 帝后華庭海景3房 實用呎造$22,366 今日 帝后華庭海景3房 實用呎造$22,366 玫瑰新邨3房套 99年業主勁賺$4,030萬 今日 玫瑰新邨3房套 99年業主勁賺$4,030萬 鰂魚涌 太古城 寶安閣 物業買賣