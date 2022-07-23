太古城714呎 SSD鬆綁蝕讓離場

美聯施衍銘表示，鰂魚涌太古城寶安閣低層B室單位，實用面積714呎，建築面積800呎，為3房間隔，以$1,328萬成交，實用呎價約$18,599。

據悉，原業主於2019年3月以約$1,380萬購入物業，

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