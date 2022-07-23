玫瑰新邨3房套 99年業主勁賺$4,030萬

中原張偉光表示，東半山玫瑰新邨E座低層1室，實用面積2,000呎，建築面積2,300呎，3房（連套房）間隔，望開揚遠景，以$4,930萬易手，實用呎價$24,650，買家屬於用家。原業主於1999年以

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