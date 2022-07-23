帝后華庭海景3房 實用呎造$22,366

中原盧宏基表示，上環帝后華庭3座高層H室，實用面積617呎，建築面積876呎，3房間隔，坐享海景，以$1,380萬易手，實用呎價$22,366，買家屬於用家。原業主於2002年以$314萬買入單位，持

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