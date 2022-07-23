帝后華庭海景3房 實用呎造$22,366 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 中原盧宏基表示，上環帝后華庭3座高層H室，實用面積617呎，建築面積876呎，3房間隔，坐享海景，以$1,380萬易手，實用呎價$22,366，買家屬於用家。原業主於2002年以$314萬買入單位，持 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 香港區最新成交 最新專欄文章 更多 海峰華軒471呎海景戶 低市價1成轉手 今日 海峰華軒471呎海景戶 低市價1成轉手 福澤花園721呎 2018年貨蝕讓$203萬 今日 福澤花園721呎 2018年貨蝕讓$203萬 Imperial KENNEDY中層2房 $1,330萬轉手 今日 Imperial KENNEDY中層2房 $1,330萬轉手 玫瑰新邨3房套 99年業主勁賺$4,030萬 今日 玫瑰新邨3房套 99年業主勁賺$4,030萬 寶馬臺718呎 換樓客$1,130萬承接 今日 寶馬臺718呎 換樓客$1,130萬承接 上環 帝后華庭 物業買賣