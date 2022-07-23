福澤花園721呎 2018年貨蝕讓$203萬 置業家居 2022/07/23 分享： 分享： 美聯黃旭鈞表示，西半山福澤花園B座高層3室，實用面積721呎，建築面積885呎，為3房間隔，議價後以$1,232萬成交，實用呎價$17,087。原業主於2018年4月以約$1,435萬購入物業，轉手帳 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 香港區最新成交 最新專欄文章 更多 海峰華軒471呎海景戶 低市價1成轉手 今日 海峰華軒471呎海景戶 低市價1成轉手 Imperial KENNEDY中層2房 $1,330萬轉手 今日 Imperial KENNEDY中層2房 $1,330萬轉手 帝后華庭海景3房 實用呎造$22,366 今日 帝后華庭海景3房 實用呎造$22,366 玫瑰新邨3房套 99年業主勁賺$4,030萬 今日 玫瑰新邨3房套 99年業主勁賺$4,030萬 寶馬臺718呎 換樓客$1,130萬承接 今日 寶馬臺718呎 換樓客$1,130萬承接 西半山 福澤花園 物業買賣