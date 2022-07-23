福澤花園721呎 2018年貨蝕讓$203萬

美聯黃旭鈞表示，西半山福澤花園B座高層3室，實用面積721呎，建築面積885呎，為3房間隔，議價後以$1,232萬成交，實用呎價$17,087。原業主於2018年4月以約$1,435萬購入物業，轉手帳

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