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海峰華軒471呎海景戶 低市價1成轉手

置業家居 2022/07/23

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港置業胡淑明表示，香港仔海峰華軒高層C室，實用面積471呎，建築面積673呎，原則屬3房，改1房間隔，向東南望海景，單位以$810萬放盤約3個月，減價$50萬，以約$760萬易手，實用呎價$

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欄名 : 香港區最新成交

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香港仔 海峰華軒 物業買賣

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