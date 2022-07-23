《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 副刊版 2022/07/23 分享： 分享： 在香港不停提倡保護保育的同時，社區中卻有不少舊建築、老店、傳統技藝不敵時代巨輪而消逝，懷愐惋惜之餘，我們除了去打卡告別，也有責任去了解及學習多一點，讓下一個經典消失之前，將回憶印在腦海中並流傳下去。新 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 2022/07/16 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 2022/07/09 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 2022/07/07 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 2022/07/02 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 2022/07/02 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 古蹟 書展 張敬軒 編輯 歷史文化