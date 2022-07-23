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《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土

副刊版 2022/07/23

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在香港不停提倡保護保育的同時，社區中卻有不少舊建築、老店、傳統技藝不敵時代巨輪而消逝，懷愐惋惜之餘，我們除了去打卡告別，也有責任去了解及學習多一點，讓下一個經典消失之前，將回憶印在腦海中並流傳下去。新

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欄名 : 本地遊

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