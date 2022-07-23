首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界 副刊版 2022/07/23 分享： 分享： 各位小小LEGO迷要留意，LEGO將於7月23日至8月7日打造首個以DUPLO顆粒拼砌而成大型裝置「DUPLO Summer Time Festival」，帶來「DUPLO泡泡沐浴世界」及「DUPLO ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 今日 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 2022/07/22 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 2022/07/20 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 2022/07/18 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 2022/07/18 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 玩樂 LEGO PMQ 李元元