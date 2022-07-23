  • 30°C
香港時間 : 2022723日 (六) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大自然非洲鼓樂圈親子工作坊

副刊版 2022/07/23

分享：

分享：

家長和小朋友可一齊探索森林節拍，跟隨Djembe非洲鼓的起源和故事，深入叢林打開五感，用耳朵尋找森林之聲。小朋友可以在導師帶領下，即興創作旋律節奏與大家一齊互相配合，Jam出鼓樂圈的動人曲目。

對象：4

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單
2022/07/22
米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單
醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」
2022/07/18
醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」
Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒
2022/07/15
Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒
The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列
2022/07/11
The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列
Art on Climate國際插畫比賽
2022/07/09
Art on Climate國際插畫比賽

上一篇文章

屠殺

下一篇文章

罕見病龐貝氏症 影響心臟呼吸系統 可危及性命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？