大自然非洲鼓樂圈親子工作坊

家長和小朋友可一齊探索森林節拍，跟隨Djembe非洲鼓的起源和故事，深入叢林打開五感，用耳朵尋找森林之聲。小朋友可以在導師帶領下，即興創作旋律節奏與大家一齊互相配合，Jam出鼓樂圈的動人曲目。

對象：4

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