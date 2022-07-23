大自然非洲鼓樂圈親子工作坊 副刊版 2022/07/23 分享： 分享： 家長和小朋友可一齊探索森林節拍，跟隨Djembe非洲鼓的起源和故事，深入叢林打開五感，用耳朵尋找森林之聲。小朋友可以在導師帶領下，即興創作旋律節奏與大家一齊互相配合，Jam出鼓樂圈的動人曲目。 對象：4 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單 2022/07/22 米芝蓮一星 CHAAT x 三星富臨飯店只此一日的中印餐單 醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」 2022/07/18 醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」 Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒 2022/07/15 Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒 The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列 2022/07/11 The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列 Art on Climate國際插畫比賽 2022/07/09 Art on Climate國際插畫比賽