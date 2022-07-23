中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營

炎炎夏日，悶熱的天氣影響胃口，清新的沙律是不錯的選擇。中環最近有一間全新的沙律專門店LITE登場，以全人健康（Health & Wellness）及可持續發展為概念，推出一系列健康沙律及飲品，絕對能討

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