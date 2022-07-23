速改善通關政策 為政府注入新力量

疫情當前，特區政府首要任務是繼續動態清零策略，減低新增患者與隱性傳播者繼續在社區播毒，無奈經過兩年多的努力，雖然近日新增個案數字已從第5波疫情高峰回落，但仍然維持每天3,000多宗水平，近日更升破4,000宗，當局估計未來數星期數字會繼續攀升。

根據最近評估，由於Omicron BA.2.12.1與BA.4或BA.5變種病毒株個案在病情嚴重性上並無大分別，故政府已將這3種變種病毒的檢疫及隔離安排與BA.2看齊，即如本地個案條件合適，可選擇家居檢疫及隔離，預料新型變種病毒在社區繼續流行的機會愈發增加，政府較為關注的防綫，已由致力減低新症數字，轉為以減低醫院的重症及死亡個案和醫療負擔為首要任務，似乎與的內地防控策略相去甚遠；政府早前亦表示，以現時本港疫情狀況，爭取與內地免檢通關的機會不高，相信要靠內地以「人文關懷」通道吸納更多配額，配合「7+3」檢疫，以減低有需要回內地人士的難度。

須續拆牆鬆綁 放寬抵港限制

事實上，過去兩年香港無法與內地通關，從海外回港所須隔離時間及預訂酒店過程亦冗長，加上以往如「緊箍咒」般的熔斷機制，令海外回港航機班期無定向，嚴重減低市民旅遊及海外人士來港意慾；既然海外輸入個案並非現時疫情主流個案，政府必須繼續拆牆鬆綁，盡量放寬旅客抵港及通關機制，一來增加家庭團聚，減低社會封關日久所產生的人文張力，二來亦可令旅遊及航空業有適度振興，在疫情可控的情況下，實是相對惠民的政策。

粵港澳大灣區概念由孕育至今已近10年，但香港近年先後經歷黑暴以及新冠疫情，令港人對近在咫尺的大灣區只能望門興歎。港人對通關的期望甚殷，根據一項最新調查顯示，香港居民有意探索粵港澳大灣區的生活方式，約4成受訪者期望於通關後12個月內到大灣區內地城市工作升學或退休；若時間延長至一年或以上，更高達7成市民有意回大灣區。

「在港驛站」閉環檢疫 減不便

近期有政黨提出以「在港驛站」概念，在本地疫情受控及隔離設施收容能力許可的前提下，調撥部分合適的社區隔離設施，讓有意前往內地的市民作閉環式檢疫用途，完成檢疫後可以透過閉環通道直接前往內地，減少市民預約內地「健康驛站」一票難求的現象，亦避免市民在內地檢疫期間居住環境太參差的問題。

根據現時政府確立的檢疫政策，若相關人士已接種至少兩劑新冠疫苗，並於確診或家居檢疫起計第6天及第7天快速測試呈陰性，則可以離開社區隔離設施或居所。當然，以此標準規範往內地港人，未必為內地政府所接受，但以閉環式檢疫而言，如有意往返內地的港人能在港居所配合智慧手環及家居檢疫要求，以及上門PCR檢測服務，加上點對點抗疫的士接送、閉環通道直接往內地，代替現時要在內地「健康驛站」強制檢疫，對港人來說應該更易接受，一來不會霸佔現時用於檢疫與治療的設施，二來亦為旅客減低租住酒店的成本及不便。

而到達內地後，則須下載內地有追蹤功能的健康碼程式，配合一定程度的社交距離限制，如必須在公眾場合佩戴口罩等措施。特區政府有必要與內地衞生部門商討過關後的限制及細節，以醫務衞生局局長盧寵茂所言「以科學實證」制定的檢疫措施，在內地專家方面理應站得住腳。

現時很多香港市民以及立法會議員將通關看成頭等大事，特區政府亦面對極大壓力，要交出疫情受控後的通關時間表。如政府能打破常規，以不擾民、盡量減低檢疫隔離時間為依歸，改善現時通關政策，相信必能為新一屆政府注入強政為民的新力量。（文章只代表個人立場）

▲ 既然海外輸入個案並非現時疫情主流個案，港府必須繼續拆牆鬆綁，盡量放寬旅客抵港及通關機制。（資料圖片）