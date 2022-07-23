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約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？

國際版 2022/07/23

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）自「派對門」醜聞傳出，多次公開表示堅拒下台，直至被內閣官員逼宮，擾攘一番後終逼使他於9月提早結束任期。對於這位近年最具個人色彩的英國首相，不妨從他的身邊人入

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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