約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 國際版 2022/07/23 分享： 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）自「派對門」醜聞傳出，多次公開表示堅拒下台，直至被內閣官員逼宮，擾攘一番後終逼使他於9月提早結束任期。對於這位近年最具個人色彩的英國首相，不妨從他的身邊人入 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 2022/07/22 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 2022/07/16 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 2022/07/09 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 2022/07/08 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 2022/07/02 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 政治 英國 約翰遜 醜聞