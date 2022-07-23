李家超勉報界「專益求專」 說好香港故事

自稱每天閱覽多份報章的特首李家超昨出席一個新聞頒獎禮時，特別提及近年有人為達到自己目的或政治利益，利用新聞工作從事危害國家安全行為，呼籲真正的新聞工作者保持距離，以示不同。

指很享受閱報實質感覺

李家超昨

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