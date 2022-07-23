李家超勉報界「專益求專」 說好香港故事 政治版 2022/07/23 分享： 分享： 自稱每天閱覽多份報章的特首李家超昨出席一個新聞頒獎禮時，特別提及近年有人為達到自己目的或政治利益，利用新聞工作從事危害國家安全行為，呼籲真正的新聞工作者保持距離，以示不同。 指很享受閱報實質感覺 李家超昨 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超首份施政報告 10月19登場 2022/07/22 李家超首份施政報告 10月19登場 誤傳林鄭現身英國 前主播致歉 2022/07/21 誤傳林鄭現身英國 前主播致歉 葉劉：李家超肯聽意見 開會較寬鬆 2022/07/20 葉劉：李家超肯聽意見 開會較寬鬆 贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」 2022/07/19 贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 2022/07/18 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 政治 李家超 閱讀 發展局 頒獎禮 手機Apps 政務司 保安局 公務員事務局 政制及內地事務局