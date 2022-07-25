都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 副刊版 2022/07/25 分享： 分享： 位於紅磡的都會海逸酒店Promenade西餐廳於8月至9月份推出以新加坡、馬來西亞及泰國佳餚為主題的自助晚餐，這場東南亞美食之旅以一系列清新頭盤打開序幕，包括有泰式青木瓜沙律、新加坡彩虹沙律及檳城囉喏 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 2022/07/23 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界 2022/07/23 首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 2022/07/22 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 2022/07/20 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 2022/07/18 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 酒店 餐廳 美食 新加坡 印度 魚 蛋 天氣 蛋糕 海鮮