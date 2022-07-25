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都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠

副刊版 2022/07/25

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位於紅磡的都會海逸酒店Promenade西餐廳於8月至9月份推出以新加坡、馬來西亞及泰國佳餚為主題的自助晚餐，這場東南亞美食之旅以一系列清新頭盤打開序幕，包括有泰式青木瓜沙律、新加坡彩虹沙律及檳城囉喏

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欄名 : 新鮮熱辣

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