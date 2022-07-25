古天樂的《明日戰記》八月初就在內地公映，比在香港上映還早，一方面反映傳統的黃金檔期即暑假檔，現在真的是沒有甚麼號召力大片了。另方面也是一試已很久沒有的科幻動作片題材，把此片當為國產自主研發的科幻片來sell。

這次排期也是兵行險着，因為經過差評的類似題材《上海堡壘》後，中國本土製科幻戰爭題材在內地的叫座力成疑。早兩年吹得正盛的國產科幻片潮，已漸為冷卻。

好奇者問，中國傳統上，有自己生產的科幻片成功過嗎？《流浪地球》是票房成功，但水準實則一般。過往的科幻作，更是基於山寨氣息太濃，所以水平也都麻麻。

最早的一部國產科幻片，一般被認為是一九三九年的《六十年後上海灘》，大有梁啟超寫的那一百年後未來上海寓言的味道。不過版本已佚失，沒能看到。反而是八○年代稍開放後，有幾部是奉為話題經典，即如《珊瑚島上的死光》（一九八○）。

科幻奇俠式的話，最近找到一部叫《飛天蜈蚣俠》的，講女飛俠打扮成蝙蝠俠一般，還配合特製的飛車和武器，可算是對蝙蝠俠的模仿。今天看來，當然是土頭土腦簡陋得惹笑，但也反映八○年代中國電影人開始想走娛樂化的商業拍片方向。另一套叫《隱身博士》，單聽名字已知道講甚麼，也是把美國科幻橋段硬生生搬過來。

論那麼多年來最可觀的國產科幻電影，最有哲理反思力的，該是黃建新執導的《錯位》，講一位局長製造一個跟自己一模一樣的機器人的故事。他的動機，不是為達到甚麼野心，而是覺得升上局長之後，要開各種的會議非常無聊，於是作為科學家的他，索性研發機械人來替自己去開會，相當具諷刺性，今時今日反而拍不出來了。