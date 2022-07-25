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貓王的風光與落泊

副刊版 2022/07/25

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「貓王」皮禮士利的起跌、仰藥、吸毒、酗酒、早逝的事迹/傳聞，大家都有聽聞，然而，我還是走進戲院觀看電影《貓王》（Elvis）。就片種來說，非我首選，純粹出於好奇：究竟拍過《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》、《情陷紅磨坊》、《大亨小傳》的大導演Baz Luhrmann會如何說貓王這個故事？又，全球有那麼多男演員，他為何選了個外貌、五官、身形無一似貓王而名氣亦一般的Austin Butler去演呢？

結果，是超預期的好看。Baz Luhrmann不僅把貓王的魅力重現，更着墨於貓王鮮為人留意的脆弱、寂寞和無奈。在導演的鏡頭下，貓王一生呈現了張力、掙扎和無助，箇中情節當然不會全部忠於實況，但貓王疼愛母親、深受黑人音樂文化影響、舞姿遭衛道者猛烈批評、馬丁路德金被殺後他唱了《If I Can Dream》、經理人當他搖錢樹等等，都有記載。到人生最後階段，那個已嘗盡世界最糜爛之酒、色、財、氣，遭經理人不斷濫用、欺騙和出賣，以致長期被困在拉斯維加斯酒店晚晚要表演的貓王，已變得肥腫難分，或多或少反映其內心已自暴自棄、放棄掙扎。

兩個多小時的電影轉眼落幕，全場觀眾還是靜靜地坐着未想離開，畢竟，剛剛濃縮地看到由風光到落泊的貓王一生，那些欷歔傷感情緒要先梳理一下，才能走出戲院。至於Austin Butler表現如何？他沒有貓王的外表，但一舉手一投足，卻令我看到貓王，尤其演繹中年和最後階段，只有三十歲的他拿捏精準。早前《貓王》在康城影展首映後，獲全場長達十二分鐘的掌聲，連貓王遺孀Priscilla Presley和女兒也現身支持和讚賞。原來，Austin Butler花逾兩年閱讀與貓王有關的圖書、影片及圖像，不但請聲樂和肢體老師教授貓王唱功和舞蹈，就連貓王喜歡的空手道（電影沒有提及）也跑去學，所以凡事有原因，看完電影之後，對選上Austin Butler的疑慮盡釋，此演員值得日後多留意。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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