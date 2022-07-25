新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位

今個暑假，新城市廣場帶來全新「偽出國」體驗，有期間限定的日本IG百萬人氣插畫主題布置，以及全新開放的戶外唯美打卡樂園，打造IG-able的拍照場景，粉絲及日本迷必要朝聖！

期間限定展覽《新城市廣場X

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