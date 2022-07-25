新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 副刊版 2022/07/25 分享： 分享： 今個暑假，新城市廣場帶來全新「偽出國」體驗，有期間限定的日本IG百萬人氣插畫主題布置，以及全新開放的戶外唯美打卡樂園，打造IG-able的拍照場景，粉絲及日本迷必要朝聖！ 期間限定展覽《新城市廣場X ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 2022/07/23 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 2022/07/16 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 2022/07/09 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 2022/07/07 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 2022/07/02 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 日本 展覽 商場 大阪 商場活動 新城市廣場 New Town Plaza