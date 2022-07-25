1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 行政人員版 2022/07/25 分享： 分享： 蘋果教主喬布斯（Steve Jobs）去世逾10年，一部由他擁有的「Apple Computer A」Apple-1電腦原型機，日前公開拍賣。據MacRumors指，料最終成交價將達50萬美元（約 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 今日 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 2022/07/22 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 2022/07/22 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 2022/07/21 Nokia G11 Plus 售1298元主打耐用 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 2022/07/21 三星8．10發布會 料旗艦摺疊手機登場 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple 拍賣 商業 美元