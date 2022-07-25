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機械人新學習方法 觀察人類學做家務

行政人員版 2022/07/25

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倘有機械人協助做家務，就可減少人類的日常勞動。卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）為機械人開發了一套新學習方法，能透過觀察人類行為，學習做家務的方法。

該大學稱，技術

...

欄名 : 科技新知

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