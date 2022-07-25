冬不暖夏不涼 歐洲能源困境加劇

「就像在麥當勞蘋果批裏嘗試入睡！」

「農夫都在用碎冰餵雞，以免牠們生下蒸蛋。」

「英國人正在熱浪中掙扎……堅持住！你們的祖先就是抵住這種炎熱殖民全世界的。」

熱浪席捲歐洲，機場跑道也溶化，網絡則出現不少苦中作樂的「梗」。誠然，三四十度在世界不少地方早已見怪不怪，但西歐本是四季皆宜的地中海或溫帶海洋性氣候，熱浪對當地人來說確是特別難受。遑論冷氣在歐洲並不普及，即使是風扇，也不像我們隨手一把遠近高低悉隨尊便，如此三四十度真是地獄高溫，「令人信教變得虔誠」。

「地球被人類玩壞」 熱浪趨頻密

禍不單行的是，歐洲原已身陷能源危機，熱浪及其所凸顯的氣候變化問題，卻使歐洲對俄羅斯的能源仗變得更加複雜，更難避過夏天揮汗成雨、冬天瑟瑟發抖的狼狽困境。

歐洲熱浪最近幾天稍有紓緩，但極端高溫日子恐怕只會愈來愈常見，因為地球被人類玩壞了。

英國氣象局警告，如今出現40度的機會，是沒有人類活動加劇氣候變化情景下的10倍；即使達到現有減排目標，這樣的極端高溫到了22世紀亦會是15年一遇，比以往頻密得多。

現實是，現有減排目標也未必能夠達到。氣候問題愈是殺到埋身，歐洲人反而愈向減排相反方向走。他們則在打賭，這會是短期的，歐洲之後既可擺脫俄羅斯掣肘，更會過渡再生能源。

燒煤代替俄氣 難免熱上加熱

熱浪令歐洲電力需求大增，可是電價卻因能源供應緊絀節節上升。英國縱使只有一小部分能源來自俄羅斯，也難逃需求和供給左右夾擊的影響。英國零售商Sainsbury's 7月中一周冷氣機銷量狂升24倍，而當地電力市場監管機構5月已預期，家庭平均電費會較去年10月增近3成。

歐盟更為依賴俄羅斯能源，情況可想而知，而他們現在竟然去燒煤來代替俄羅斯天然氣。歐洲運輸樞紐，荷蘭安特衛普-鹿特丹-阿姆斯特丹地區，上半年燃煤入口按年大增35%。歐洲碳排放如此勢要增加，夏天難免熱上加熱。

按照科學標準，燒煤所排放二氧化碳，要比燒天然氣多近一倍。

按照西方標準，發展中國家為了餬口燒煤是不環保、不道德的（想想西方曾經多「關心」一帶一路援建火電廠），但發達國向「專制」天然氣說不而燒煤，則是「民主」的。

夏天想降溫也這麼窘迫，冬天要保溫就更慘。歐洲人為了過冬，除了重新燒煤，還在四出「加油集氣」。

歐盟與阿塞拜疆達成諒解備忘錄，今年從阿國買氣可望增加40億立方米。意大利與阿爾及利亞簽訂協議，對方增加供氣約20%。歐盟也打起哈薩克石油的主意，弄得哈俄近日竟鬧起矛盾，管道遭俄卡脖子。法國連柴油也不放過，與阿聯酋合作研究確保供應。

北溪有限復供 德有苦自己知

不過，歐盟欲戒掉的俄氣，去年的量是1,550億立方米，佔總消耗4成，替代品就算找到也是杯水車薪。而且，天然氣不像石油或煤方便運輸，基建配套要求高，最好建管道，裝上船則要超低溫液化，到達目的地要再還原成氣體，這些設施都要投資，不會一時三刻就位。歐洲近年貶損化石燃料，大家更深知這是夕陽工業，又哪有資本願當冤大頭？

冬天漸近，歐盟天然氣庫存目前約為65%滿。國際能源署署長比羅爾（Fatih Birol）稱，如果歐盟在90%滿前遭俄斷供，情況就會更加嚴峻。

終歸不夠怎辦？那就只有用少一些。歐盟委員會上周要求，成員國「自願」在8月至明年3月底期間，比過去5年同期平均減用15%天然氣。歐委會更警告，如果俄羅斯突然斷供，集團可能強制成員國節省。配給一旦實施，工業會首當其衝，歐洲經濟篤定衰退，而各國現時都呼籲居民多慳點電，期望大步檻過，但老天爺顯然在幫倒忙。

那麼普京會否關上氣閥？他似乎在「逗歐洲玩」，也是在賭自己付出最小代價，就能讓對方受不了要屈服。

俄德北溪一期天然氣管定期維修10天後，上周四復供，讓德國人暫放心頭大石，但這有條古惑的尾巴。北溪僅以4成水平供氣，與維修前一樣。普京稱，如果西方不快快交還管道的輪機，供氣可能降至2成。俄氣公司（Gazprom）則已去信德國生意夥伴，引用不可抗力條款，不保證供氣正常。

俄方6月大削北溪供氣6成，拋出的理由是西方扣押了管道輪機。輪機原本運到加拿大維修，俄烏戰爭爆發後西方拒絕交還，結果德國躺槍。加拿大人在美國表態後，才敢把輪機轉交德國，德國人再悄悄運返俄羅斯。天天罵娘的澤連斯基再次罵遍幫他的西方國家。普京則說，7月26日會有另一個輪機送去維修，你們懂的。

意政府倒台 屋漏偏逢連夜雨

對莫斯科而言，能源是卡住整個西方脖子的王牌（美國賣歐液化氣亦會加劇本國能源緊絀和通脹），斷供固然是絕招，但一旦使出就再無籌碼，倒不如減少供氣，握着對手咽喉不放，需要時抓緊一點，可以時放鬆一點，讓俄歐有藕斷絲連餘地，同時藉氣價飈升賺回一筆，好支持繼續作戰。當然，普京要是力度拿捏錯誤，今冬過後就再也管不住歐洲了。

歐洲人及美國左翼心急綠色轉型，本意是好的，惟有些事欲速則不達。一腳踢走化石燃料，經濟垮了，還哪有錢普及再生能源？拜登月中硬着頭皮去沙特求油無功而返，還被人稱MBS的王儲穆罕默德狠狠上課，其中一課是：排斥主要能源的離地減排政策，會造成前所未見的通脹、能源價格上升、失業，以及嚴重社會和安全問題。

MBS的話，不知歐洲人有否聽見？只怕屋漏偏逢連夜雨。歐洲備戰冬天關鍵時刻，歐元區第三大經濟體意大利上周政府倒台，國家9月底前都會忙於選舉政治。歐洲央行為遏通脹，還大幅加息半厘，歐元區8年負利率時代結束。「歐豬」意大利內憂外困，債息急彈。歐洲能否成功戒掉俄羅斯能源，又避過經濟衰退？還是會熱天更熱、冷天更冷？

▲ 歐洲身陷能源危機，熱浪及其所凸顯的氣候變化問題，卻使歐洲對俄羅斯的能源仗變得更加複雜。（路透社資料圖片）