港府政策引導 助科技信息化轉型

國家主席習近平早前在七一回歸慶典的講話，近期香港社會各界都在學習討論，毋須贅述。過去25年，我在香港經歷和見證了自己的青春；未來25年，我要養育子女為他們的青春作證。習主席明確的一國兩制4點原則，以及對港府施政提出的4點希望，最終都落腳在如何幫助香港青年人成長發展，對此我很認同，因為青年人是香港的希望，更是每一個家庭的希望。

善用科技增效率 升產業績效

何謂希望？希望，就是過上安居樂業的好日子，包括：安全穩定的社會環境、高效優質的公共服務、有瓦遮頭的住房條件，這些我們都可以把責任推給政府；但青年人如何多賺些錢？如何在事業上取得發展？在資本主義、唯利是圖的商業社會，就是職業價值和附加值高低的個人問題了。

在工業時代，香港沒有進行產業升級轉型，一味追求低成本地向內地、東南亞、甚至非洲轉移，導致本地工人失去職業價值。

在科技時代，香港沒有發展科技創新，而是選擇轉型第三產業及服務業，似乎經濟繼續成長，但低附加值的服務行業，長期徘徊在低收入水平，在高樓價、高物價的香港，生活不易。

在信息時代，所有行業都要進行信息化、數碼化轉型，才能生存和發展，香港基本上在這一時代的進程中完全迷失，經濟問題引起的深層次矛盾，也逐漸顯露了出來。

進行產業升級，提升從業者的科技工具應用能力，並提高運營效率和質量，再通過數據持續完善優化，提升產業績效，最終帶來的行業價值，必然包括提高從業者的收入。例如：擅長通過手機叫車軟件提供服務的出租車司機，收入一定高於滿大街跑着等着找客人的司機，並且服務態度更好，更受歡迎；通過外賣平台接單送餐的車手，收入一定高於餐廳自己請來坐等送餐的外賣員。

教育機構改革 港青與時俱進

如何在全社會推動科技化、信息化轉型？這其中政策引導就很重要了。再舉個例子，消費券申請者中，竟然超過400萬人，即絕大多數人，使用八達通申請，這和發放現金充值有甚麼分別？即使之後增加了PayMe和BoCPay，也可以預見，無非是瓜分其他原有電子支付工具的份額而已。我並不歧視八達通，只是覺得它有欠進取，作為上一代最成功的電子支付工具，恐怕只有在政府政策壓力下，才會真正用心將八達通升級到電子八達通吧。

從政策引導入手，促進各行各業的升級轉型、工作平台和運營模式的轉變，要求從業者掌握並使用技術性手段和工具；產業機構提升績效，以及職場人士提升自我訴求，則引發教育機構，尤其是高等教育機構的課程體系改革，不論專業，都要與時俱進，增加科技應用能力培養，以配合社會和產業發展需要，提升畢業生的職業競爭力。這一連串改變，最終也必然將提高職場青年的收入水平，讓日子過得更好。

未來25年，我將和兒女一起共同努力，未來可期！

▲ 作者認為，消費券申請者中，超過400萬人使用八達通申請，這和發放現金充值有甚麼分別？（資料圖片）