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美憂佩洛西訪台 或觸發台海危機

外媒：京發嚴厲警告 暗示軍事回應

中國版 2022/07/25

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）傳出訪問台灣的消息，成為近期中美關係焦點問題。據美國傳媒報道，華府擔憂佩洛西訪台時機敏感，或觸發台海危機。

另外，英國傳媒指，中國私下就佩洛西可能訪台對美

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