美憂佩洛西訪台 或觸發台海危機 外媒：京發嚴厲警告 暗示軍事回應 中國版 2022/07/25 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）傳出訪問台灣的消息，成為近期中美關係焦點問題。據美國傳媒報道，華府擔憂佩洛西訪台時機敏感，或觸發台海危機。 另外，英國傳媒指，中國私下就佩洛西可能訪台對美 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 據報FBI指華為設備 可干擾國防通訊 今日 據報FBI指華為設備 可干擾國防通訊 美稱中國囤糧 京反批美抬高穀物價 今日 美稱中國囤糧 京反批美抬高穀物價 美軍最高將領 指華攔截艦機次數增 今日 美軍最高將領 指華攔截艦機次數增 你可能感興趣 據報FBI指華為設備 可干擾國防通訊 今日 01:00 據報FBI指華為設備 可干擾國防通訊 美稱中國囤糧 京反批美抬高穀物價 今日 01:00 美稱中國囤糧 京反批美抬高穀物價 美軍最高將領 指華攔截艦機次數增 今日 01:00 美軍最高將領 指華攔截艦機次數增 中美關係 佩洛西 外交 軍事 美國眾議院 美國國防部 台灣