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第3座焚化爐 北都考慮選址之一

要聞版 2022/07/25

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減廢是環境及生態局的另一老大難問題，當局正物色選址興建第3座垃圾焚化爐，處理無法回收的都市固體廢物。環境及生態局局長謝展寰坦言，興建廢物管理設施要考慮全港新市鎮發展去佈局，北部都會區將會是考慮的選址之

...

報道系列 : 局長新政系列

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焚化爐 環境及生態局 謝展寰 北部都會區 經濟 立法會 屯門 基建 新界西 堆填區

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