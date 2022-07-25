第3座焚化爐 北都考慮選址之一 要聞版 2022/07/25 分享： 分享： 減廢是環境及生態局的另一老大難問題，當局正物色選址興建第3座垃圾焚化爐，處理無法回收的都市固體廢物。環境及生態局局長謝展寰坦言，興建廢物管理設施要考慮全港新市鎮發展去佈局，北部都會區將會是考慮的選址之 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 今日 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 今日 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 你可能感興趣 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 01:00 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 今日 01:00 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 今日 01:00 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 焚化爐 環境及生態局 謝展寰 北部都會區 經濟 立法會 屯門 基建 新界西 堆填區