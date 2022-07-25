第3座焚化爐 北都考慮選址之一

減廢是環境及生態局的另一老大難問題，當局正物色選址興建第3座垃圾焚化爐，處理無法回收的都市固體廢物。環境及生態局局長謝展寰坦言，興建廢物管理設施要考慮全港新市鎮發展去佈局，北部都會區將會是考慮的選址之

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