食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 要聞版 2022/07/25 分享： 分享： 謝展寰在政府工作已逾30年，他在1985年加入前環境保護處，2013年出任環保署副署長，2017年8月獲委任為環境局副局長。新一屆政府架構重組下，年屆64歲的謝展寰亦於今年升任為環境及生態局局長，而負 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 今日 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 今日 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 你可能感興趣 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 01:00 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 今日 01:00 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 今日 01:00 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 謝展寰 環境及生態局 運輸 行山 天文台 環境局 環保署 黃錦星 綠色生活 環境衞生