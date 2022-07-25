食環工作「好有期望」 料任內最大滿足

謝展寰在政府工作已逾30年，他在1985年加入前環境保護處，2013年出任環保署副署長，2017年8月獲委任為環境局副局長。新一屆政府架構重組下，年屆64歲的謝展寰亦於今年升任為環境及生態局局長，而負

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