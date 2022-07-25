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「以結果為目標」 提速提效減廢追落後

要聞版 2022/07/25

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本港減廢情況一直力不從心，努力20多年仍未見起色。環境及生態局局長謝展寰表明，新一屆政府要「以結果為目標」，將全力提速提效減廢追落後，雖然有焚化爐設施，但重點策略仍是源頭減廢，盡量加大回收，轉廢為材，

...

報道系列 : 局長新政系列

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