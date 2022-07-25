「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 要聞版 2022/07/25 分享： 分享： 本港減廢情況一直力不從心，努力20多年仍未見起色。環境及生態局局長謝展寰表明，新一屆政府要「以結果為目標」，將全力提速提效減廢追落後，雖然有焚化爐設施，但重點策略仍是源頭減廢，盡量加大回收，轉廢為材， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 今日 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 今日 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 謝展寰：開放電力市場 未必符港效益 今日 謝展寰：開放電力市場 未必符港效益 你可能感興趣 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 01:00 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 今日 01:00 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 今日 01:00 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 垃圾徵費 謝展寰 環境及生態局 疫情 經濟 立法會 台灣 環保署 焚化爐