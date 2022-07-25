上屆政府提出北部都會區及明日大嶼等大型發展計劃，覓地建屋仍是今屆政府首要任務，外界關注重組下的環境及生態局如何把關。

新任局長謝展寰接受專訪時強調，保育及發展並非對立，漁護署正就北部都會區進行策略可行性

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