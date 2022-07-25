謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 北都濕地研重新劃界 釋緩衝區發展 要聞版 2022/07/25 分享： 分享： 上屆政府提出北部都會區及明日大嶼等大型發展計劃，覓地建屋仍是今屆政府首要任務，外界關注重組下的環境及生態局如何把關。 新任局長謝展寰接受專訪時強調，保育及發展並非對立，漁護署正就北部都會區進行策略可行性 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 今日 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 今日 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 今日 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 你可能感興趣 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 今日 01:00 第3座焚化爐 北都考慮選址之一 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 今日 01:00 食環工作「好有期望」 料任內最大滿足 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 今日 01:00 「以結果為目標」 提速提效減廢追落後 環境及生態局 謝展寰 北部都會區 設計 交通 工程 基建 明日大嶼 漁護署 環境評估