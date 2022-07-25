謝展寰：開放電力市場 未必符港效益 現市場制度屬穩供電基石 防惡性競爭 港聞版 2022/07/25 分享： 分享： 全球燃料價格飈升，市民電費亦隨之上漲，不時有聲音提出開放電力市場，引入競爭帶來成本更低的服務。新任環境及生態局局長謝展寰認為，香港電力市場制度是電力供應穩定的基石，開放市場未必符合本港效益。 本港電費由 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 冀5年改善臭氧 2024前引氫能車減碳 今日 冀5年改善臭氧 2024前引氫能車減碳 濕地緩衝區研發展 環團批犧牲保育 今日 濕地緩衝區研發展 環團批犧牲保育 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 你可能感興趣 冀5年改善臭氧 2024前引氫能車減碳 今日 01:00 冀5年改善臭氧 2024前引氫能車減碳 濕地緩衝區研發展 環團批犧牲保育 今日 01:00 濕地緩衝區研發展 環團批犧牲保育 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 今日 01:00 謝展寰：保育與發展非對立 可雙贏 電力 電費 中電 能源供應 環境及生態局 謝展寰 港燈