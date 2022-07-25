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謝展寰：開放電力市場 未必符港效益

現市場制度屬穩供電基石 防惡性競爭

港聞版 2022/07/25

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全球燃料價格飈升，市民電費亦隨之上漲，不時有聲音提出開放電力市場，引入競爭帶來成本更低的服務。新任環境及生態局局長謝展寰認為，香港電力市場制度是電力供應穩定的基石，開放市場未必符合本港效益。

本港電費由

...

報道系列 : 局長新政系列

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電力 電費 中電 能源供應 環境及生態局 謝展寰 港燈

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