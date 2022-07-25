全球燃料價格飈升，市民電費亦隨之上漲，不時有聲音提出開放電力市場，引入競爭帶來成本更低的服務。新任環境及生態局局長謝展寰認為，香港電力市場制度是電力供應穩定的基石，開放市場未必符合本港效益。

本港電費由

...