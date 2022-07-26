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百度智能車

副刊版 2022/07/26

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一直在關注無人駕駛的發展，最近看到百度推出它的阿波羅新車，確是又興奮又憂慮。要真的無人駕駛普及化，當還有點時間距離，但由三年前看到其他測試，到現在新車型號公布的功能及理念而言，確是又進了一大步及更具體。

新車款最大分別是去除了方向盤，想轉用回人手開車都不能了。好處當然是釋放出更多空間，而背後如何操作的理念才吸引。

也解釋了為何是百度首先發布這款可落地的車，而非由其他汽車製造商。因為其實是需要極大的道路資訊配合，而講這方面出行及地圖地理數據，現在中國境內收集最多最全，當然是百度。現在出行，點對點交通怎去，途上紅綠燈和塞車情況等，都主要看百度和高德這兩個地圖。所以說，百度有的優勢，就是當配上一輛車之後，其實就可把這台車的數據，同即時的雲上交通數據打通，這亦是無人駕駛最關鍵的一個設定。

所以，現在見到的阿波羅車型，內置是減除了方向盤等人手操控設備，增加的則是各種感應器、雷達、智能電路、攝像頭、電源、通信裝置等。

理論上，這種未來出行方式，依賴的不是單一這部車的能力，而是看它如何結合到整個雲上的交通智能系統中。就是說，你輸入由A點到B點的設定後，智能車就會和雲上道路網搭通，自動規劃路綫，啟動車之後，如何跟其他車輛保持安全距離，在行駛途中如何應變突發等。

從科技發展而言，確實非常期待。但另一方面，想到一切都交給系統，那系統有甚麼出錯，或車主出行者人工控制不了的情況，那坐在車內就相當無助。科幻懸疑故事還會添上：一宗離奇的交通事故，無人駕駛汽車失控自動衝出懸崖。簡直是科技、倫理、法律的綜合大問題。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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