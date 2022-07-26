社交媒體，確實令信息發放更便利，不僅凡事都可圖文並茂地對準目標群眾，更可即時收到支持者的like或心心，對那些需要自我感覺良好的人來說，確係窩心。但凡事有利有弊，正因方便和容易，結果不少帖文，賣弄肉麻或sell溫情，如拖阿婆過馬路，又或sell辛勞忙到無時間食飯，除了製造供自己友讚美的機會外，沒啥用處和好處。那些肉麻帖，全對那個人物應有的核心KPI（Key Performance Indicator）完全irrelevant（唔關事）。

舉個例，企業領袖的價值，在於有帶領管治單位更上層樓或起死回生的本事，若公關團隊為他上載辦公辦到廢寢忘餐的照片，那其實想achieve乜呢？想公眾因同情或憐惜他辛苦而俾個like？那就想問：如此帖文即使圍爐有很多like，那又如何？代表甚麼？心水清之旁觀者一看就知，對大局毫無幫助，亦跟領導能力毫無關連，況且，一個坐得高位，若需要靠賣弄肉麻、辛勞或溫情，去刺激其他人的憐憫心去儲like，那就顯得太desperate（絕望）了。

視野決定格局，格局決定一個人着眼甚麼和他想人着眼自己的甚麼。

從宏觀審視，這類肉麻帖其實沒有在最重要的維度achieve到甚麼。近年，似乎太多這樣的肉麻當公關的帖文了，仍樂此不疲用這條方程式sell肉麻者，以為自己正做着公關事，其實在公關人眼中，縱然那些帖文總會引到like，但其實是壞大事之下策，根本不是幫高層或領袖做好一個大格局Leadership Brand的水準。

凡事見好就收，咪一味肉麻當公關。