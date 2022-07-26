Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 行政人員版 2022/07/26 分享： 分享： Motorola摺疊手機razr系列發布至今已有兩年，早前已有消息指，將於今年第三季發布旗下第3代復刻版razr 5G摺疊手機。該企日前宣布，在8月2日舉行發布會，發布雙旗艦手機。 根據Motorola ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 今日 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 2022/07/25 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 2022/07/25 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 2022/07/22 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 2022/07/22 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 商業 智能手機 5G 科技行業 科技硬件 科技軟件