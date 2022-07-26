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Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容

行政人員版 2022/07/26

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Meta去年宣布進軍元宇宙（Metaverse），並開通元宇宙社交平台Horizon Worlds，該企近日表示，正進一步加強對平台內容類型管理分級。

該社交平台過往並不容許用家加入「性暗示、受限制的商

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欄名 : 科技新知

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