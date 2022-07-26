Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 行政人員版 2022/07/26 分享： 分享： Meta去年宣布進軍元宇宙（Metaverse），並開通元宇宙社交平台Horizon Worlds，該企近日表示，正進一步加強對平台內容類型管理分級。 該社交平台過往並不容許用家加入「性暗示、受限制的商 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 今日 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 2022/07/25 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 2022/07/25 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 2022/07/22 沙盒遊戲開發商 堅拒區塊鏈技術 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 2022/07/22 Microsoft Teams死機 影響5千人包括本港 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 社交平台 元宇宙 Meta