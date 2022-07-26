港大下學年起 畢業必修國安課程 港聞版 2022/07/26 分享： 分享： 本港8間資助大學由新學年起均將國安教育列入課程。香港大學昨日宣布，由下學年起，所有本科生均須修讀網上課程《憲法、基本法，及國安法入門》，作為畢業要求；中文大學亦將推出兩個1學分課程，主題為《認識中國》 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 升中學童跌5% 派位滿意率創新高 今日 升中學童跌5% 派位滿意率創新高 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 今日 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 今日 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 你可能感興趣 升中學童跌5% 派位滿意率創新高 今日 01:00 升中學童跌5% 派位滿意率創新高 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 今日 01:00 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 今日 01:00 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 港區國安法 基本法 國安法 畢業 網上學習 香港大學 國安教育 香港中文大學 香港科技大學 香港理工大學