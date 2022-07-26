港大下學年起 畢業必修國安課程

本港8間資助大學由新學年起均將國安教育列入課程。香港大學昨日宣布，由下學年起，所有本科生均須修讀網上課程《憲法、基本法，及國安法入門》，作為畢業要求；中文大學亦將推出兩個1學分課程，主題為《認識中國》

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