升中派位今日放榜，受移民潮及出生率下降等因素影響，今年參加派位人數按年再挫5%至4.9萬，推高升中派位滿意率，幾乎全部破紀錄，整體94%學生獲派首3志願；俗稱「大抽獎」的統一派位階段，更有71%獲派首

...