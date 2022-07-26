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升中學童跌5% 派位滿意率創新高

整體94%派首3志願 「大抽獎」71%獲首位

港聞版 2022/07/26

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升中派位今日放榜，受移民潮及出生率下降等因素影響，今年參加派位人數按年再挫5%至4.9萬，推高升中派位滿意率，幾乎全部破紀錄，整體94%學生獲派首3志願；俗稱「大抽獎」的統一派位階段，更有71%獲派首

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移民 教育局 蔡若蓮 升中派位

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