升中學童跌5% 派位滿意率創新高 整體94%派首3志願 「大抽獎」71%獲首位 港聞版 2022/07/26 分享： 分享： 升中派位今日放榜，受移民潮及出生率下降等因素影響，今年參加派位人數按年再挫5%至4.9萬，推高升中派位滿意率，幾乎全部破紀錄，整體94%學生獲派首3志願；俗稱「大抽獎」的統一派位階段，更有71%獲派首 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 今日 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 今日 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 港大下學年起 畢業必修國安課程 今日 港大下學年起 畢業必修國安課程 你可能感興趣 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 今日 01:00 蔡若蓮：引入境外學生 操作有困難 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 今日 01:00 中大中國研究最搶手 51人爭1學位 港大下學年起 畢業必修國安課程 今日 01:00 港大下學年起 畢業必修國安課程 移民 教育局 蔡若蓮 升中派位