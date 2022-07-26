香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年：香港對內要發展 對外要更加開放

「香港可以再出發」、「香港需要會做事的政府」。去年香港完善選舉制度以來，香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年頻頻在媒體上談到他對香港未來發展方向的看法和建議。在香港回歸祖國25周年之際，南都、N視頻記者對他進行了專訪，請他談談在當前的發展環境下，香港再出發的下一步可以從哪裏破題。

▲ 香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年

香港下一步發展重點在把已有的方案執行下去



南都、N視頻：今年是香港回歸祖國25周年，香港迎來了完善選舉制度之後的首任新特首和新一屆特區政府團隊，你之前曾經評論：此時此刻的香港需要再出發，也可以再出發。在你看來，香港再出發的第一步應該從哪裏開始？



鄭永年：其實香港完全有條件、有能力去做事，隨着香港國安法的通過、新一屆立法會誕生，還有愛國愛港又有豐富經驗的李家超當選特首。這些條件改善之後我認為香港已經可以把眾多資源整合起來，徹底解決民生問題。



拿香港對比新加坡，兩者之前都是「亞洲四小龍」，新加坡的優點在於有一個有行動力的有效政府。香港在某些方面條件比新加坡好，所以未來香港要做的事情是對內要發展，對外要更加開放。



另一方面，香港已經有解決民生問題的方案。上一任特首推出的北部都會區計劃可以解決香港製造業轉移後產業較為單一的問題。解決產業問題其實就能同步解決就業問題。另外北部都會區規劃可以容納的居住人口是250萬，佔香港總人口三分之一，李家超當選之後也表態會全力支持北部都會區計劃，向民生問題傾斜。我認為下一步香港只要把這些行動方案執行下去就行了，啟動之後其他問題都可以慢慢迎刃而解。



香港要靠做加法來解決社會問題



南都、N視頻：在你看來，新一屆特區政府在轉變思維方面需要如何跳出以前的框架？



鄭永年：香港解決社會問題的思維方式應該要做加法，反之如果靠動既得利益者的乳酪來改革，阻力會非常大，這種方式未必可行。而且香港的問題也不能一味責怪既得利益者，哪個社會沒有既得利益？它既有阻礙創新的方面，也有穩定社會的方面，並不是把現在的既得利益打掉了香港就能發展。



香港未來要做加法，做新的產業，做大灣區融合，香港有很好的教育資源，但是沒有製造業基礎，製造業都轉移出去了，所以要跟大灣區結合起來。現在香港北部都會區也提出要做科創，它有基礎研究和風投，但是缺乏具有科研成果轉化能力的企業，這個深圳有，所以北部都會區設在跟深圳交界的地方就是為了跟深圳融合，這樣才能優勢互補。

▲ 香港有很好的教育資源，可與大灣區內地城市實現優勢互補。（南方都市報資料圖片）

作為大灣區平台 南沙要改變單純招商引資的觀念



南都、N視頻：近期國務院正式印發了《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，明確了南沙在大灣區中的發展定位和功能，在你看來，南沙能夠給港澳帶來哪些不同的發展機會？這次國務院方案又將給南沙未來的發展帶來何種影響？



鄭永年：南沙的定位既面對澳門又面對香港，港澳的規則其實跟世界的規則差不多。南沙和前海、橫琴在面對香港的規則上要做加法，搞「香港+」，加上珠三角優勢的新能源車產業和互聯網產業，把這三個平台的規則統一之後再推向大灣區。



南沙一定要意識到，如果還是像上世紀80年代一樣，搞一個產業園把香港的製造業引過來，那就錯了。香港現在的優勢產業金融服務和法律服務是移不走的。香港最大的優勢是Software，也就是軟件和規則，它的規則是高度國際化的，跟香港規則的對接就是跟國際的對接。



我很希望南沙有大格局，看到這個方向，讓南沙在規則上對標CPTPP（《全面與進步跨太平洋夥伴關係協議》）等高規格的自由貿易區。如果把加入WTO（世界貿易組織）視作第一次入世，那麼加入CPTPP是第二次入世，加入CPTPP之後我們國家已經提出要制度性開放，南沙應該成為制度性開放的基地和抓手，這個過程中一定要改變上世紀80年代那種單純招商引資的觀念。

▲ 作為大灣區平台，南沙要改變單純招商引資的觀念。

打造共同市場需要加強省級統籌



南都、N視頻：你之前曾經提出：香港可以把國際規則引入珠三角地區，先從大灣區開始形成一個國際化的共同市場，最終在大灣區打造一個「地域嵌入型的世界級經濟平台」，但是現實中對於共同市場和國際化規則的引入始終存在一定的阻礙作用，你覺得這一矛盾未來應該如何解決？



鄭永年：現在國家提出建設共同市場和統一市場，它的現實阻礙在哪裏？不是在企業，企業的市場越大越好，珠三角的企業很容易走到長三角和西北，阻力其實是地方政府之間過度競爭造成的，所以我一直都在提改革。



另一個需要改革的方面是增加省級政府的統籌，廣東是既有能力也有條件做這件事的。省級統籌的意思是讓市場在資源配置中起主導地位，而不是現在一些地方市場起第二位甚至是第三位的作用，政府需要向服務型政府轉型，而不是現在很多政府自己搭台自己唱戲。



南都、N視頻：在你看來，香港和新加坡未來的「雙城記」會如何演繹？



鄭永年：如果香港是一個獨立的個體和實體的話，新加坡有可能會超過香港，但是如果香港跟內地整合好，跟新加坡之間就不存在競爭關係，更不用說取代香港。我一直都在說香港國安法通過之後，一定會回到往昔的輝煌，回到以前的自由港。美國作為世界第一大經濟體可以借助紐約和倫敦這些金融中心為它服務，中國作為全球第二大經濟體，既需要上海、深圳這種主要對內服務的金融中心，也需要香港繼續發揮國際金融中心的優勢，吸引世界資源為我們服務。



新加坡現在的定位是服務於整個東盟市場，以企業為主體，一些中國內地的民營企業也去新加坡發展了。未來香港主要服務於中國內地，尤其是粵港澳大灣區，這點從企業上市點的分布就可以看出來，去新加坡上市的主要是國內一些民營企業，他們有產業優勢。去香港上市的則很多是國有企業，服務的對象可以更多，涵蓋國內龐大的製造業，所以兩者的定位和服務目標是可以錯開發展的，不一定是競爭關係。



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撰文：南都、N視頻記者 魏凱

視頻：南都、N視頻記者 肖遙

海報：鄒思曼

攝影：鄒衞



（相片由受訪者提供）

編輯：香港經濟日報專輯組