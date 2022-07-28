中小企及網店物流攻略　1小時跨區配送平台三大好處　即時運送、成本控制、彈性安排　實例分享｜另有節日特別物流方案

在疫情的影響下，網購成為大眾購物的新趨勢，足不出戶就能買到各式各樣的貨品，對於顧客而言當然是一大樂事。但對於中小企而言，網上購物帶來的商機，也需要懂得以最快捷、可靠、實惠的方式，將產品運送給客人，才能將商機轉化為盈利。現時物流服務供應商眾多，中小企要怎樣才能找到適合自己的物流配送平台？使用物流配送平台又有哪些明顯的優勢，提升中小企競爭力？不妨參考以下三個實戰案例。



營養師設計餐盒：打破傳統車隊局限 提供專屬送餐團隊 配合廚房大量出餐派送上門



近年多了人關注健康飲食，外送營養餐也有一定市場。NOSH提供營養師設計餐單外，還設有上門送餐服務，特別適合上班族，還有對健身、營養、生酮飲食等有特別膳食需要的人士。



NOSH的廚房位於柴灣，客戶遍布全港，甚至有居住在愉景灣的客人。為了確保能夠實踐早上7至9時的送餐承諾，物流團隊需要在早上6時到廚房取餐派送。



NOSH表示，採用自家車隊時，如遇到司機病假，難以調配人手，司機的薪金也會提高了物流成本，但選用GOGOX平台則可以打破傳統車隊的局限。GOGOX為NOSH安排專屬且有經驗的送餐司機團隊，亦會有專人跟進送貨過程和與NOSH溝通，使整個物流團隊的服務可靠有保證，令NOSH能履行早上7至9時的送餐承諾。而在物流成本方面，GOGOX的透明收費讓NOSH可以輕易計算並負擔物流成本。

▲ NOSH的廚房每天新鮮製造不同的營養師設計餐盒，並由GOGOX安排專屬司機送餐團隊，在早上7至9時全港派送。

季節食品甜品：配合彈性送貨時間 實時更新送貨情況



專營榴槤產品，包括榴槤肉、蛋糕等食品的榴槤BB同樣選擇GOGOX平台。箇中的重要原因是需配合顧客要求收貨時間，而產品需要即時運送，最理想是在1小時內送到，以保持食物新鮮。在顧客選定送貨日期後，榴槤BB會當日與顧客確定收貨時間，再利用GOGOX平台落單「即時送」，由司機自行接單，省卻了利用自家司機運輸時排單的工序。



GOGOX平台的「即時送」服務可以在1至2小時內送到客戶手上，並且提供實時追踨功能，可以向顧客更新送貨情況，當顧客收到產品後，可以確認成功送貨，令送貨過程更安心。



因為運送的產品包括蛋糕等，在運送過程需要加倍小心和細心，而GOGOX平台上也有司機對於運送食物訂單比較有經驗。榴槤BB也讚賞這些司機細心可靠、有禮貌，值得信任，定能明白他們的要求，安全運送每一張訂單。

▲ 榴槤BB的產品包括榴槤肉及蛋糕等，在運輸過程需要小心，GOGOX的司機非常細心可靠。

進口新鮮食材：降低運輸成本 迅速派送確保食物安全



除了熟食以外，新鮮食材也可以利用GOOGX平台運送。INAGIKU專營日本直送食材，為顧客提供火鍋、燒肉、omakase到會，顧客可以在網上訂購食材，最快可以選擇3天後送貨，而INAGIKU在收到訂單後會即時在日本訂貨，食材會在顧客要求送貨當天早上送到香港，以確保食材最新鮮。INAGIKU的廚房會將食材處理、切好、包裝，並安排在下午3至6時送貨。



生鮮食物對於保溫、保鮮及送貨時間有一定的要求，例如刺身需要維持在0-4度，但採用凍車運送成本太高，INAGIKU不希望將運輸成本轉嫁在消費者身上，所以採用GOGOX「即時送」，一方面確保在1小時將產品送到顧客手中，確保食物安全、食材新鮮；另一方面也以GOGOX高透明度的收費來控制物流成本。INAGIKU更認為GOGOX的物流夥伴有禮貌，符合INAGIKU的形象，派送服務也很穩妥，自採用服務以來，一直沒有收過客戶投訴，反映食材質量及運輸服務令人滿意。

▲ INAGIKU運送新鮮食材，GOGOX即時送服務確保食物安全。

不難在以上3間公司身上看到，物流配送平台做到三大好處，包括易於控制物流成本，省卻人手排單安排送貨次序的時間，以及彈性時間即時派送靈活配合顧客要求，對於中小企而言，提供好的物流服務也會為你帶來更大的競爭力。



適合不同用家的物流選項 另有節日旺季特別送貨方案

▲ GOGOX除了上述三大好處之外，更有多種物流選項和節日旺季方案可選。

GOGOX為大中小企、網店、個人用戶提供不同物流選項及方案，甚至推出節日特別送貨服務，幫商戶為節日物流高峰做好準備：



優惠及方案：

企業、中小商戶、個人用戶物流速遞選項及優惠，按此了解



中秋月餅禮籃、節日特別送貨方案，按此了解



*GOGOX服務受GOGOX條款及細則約束，並以 GOGOX 最後確認爲準。



（特約）