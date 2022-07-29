澳南海岸夏日至激賞　換領限量獎賞兼暢玩兒童樂園

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今個夏日，豐泰地產旗下的將軍澳「澳南海岸O’SOUTH COAST」舉辦了「澳南海岸 夏日至激賞2022」活動！只要親臨商場消費滿指定金額，即可換領豐富限量禮品和獎賞。商場於週末更會開放兒童樂園，向各位大小朋友送上一個開心至激暑假！
消費滿HK$500 即送同等價值運動用品
由即日起至8月31日，各位只要親臨「澳南海岸O’SOUTH COAST」三大沿海商場－－唐俊街23號MONTEREY PLACE、至善街3號SAVANNAH PLACE或唐賢街33號CAPRI PLACE，於旗下指定參與商戶以電子形式消費滿HK$500，即可換領一套價值HK$500的運動用品；消費滿HK$800，即可換領一套價值HK$800的野外裝備。
週末限定兒童樂園 小朋友盡情放電
除換購以上禮品外，每逢週末更可額外獲贈佔地過萬呎的「CAPRI PLACE 兒童樂園」門票乙張，讓一大人一小童享受45分鐘室內兒童樂園的親子體驗。大家可以體驗各類精彩親子活動，小朋友可盡情放電！所有入場人士均可獲贈小禮物包一份，包括「Bonaqua® 無招紙礦物質水600ml 」及「KAWAI 日本肝油丸試食裝」等等。
樂園內將設有衝衝平衡車、空中飛翔氣球室和巨型雲雲跳彈床等，期間還有驚喜特備環節，務求為大家帶來一個既健康又難忘的O’SOUTH COAST SUMMER FIESTA。
*優惠須受《一般條款及細則》約束，詳情請參閱：https://osouthcoast.com/tc/promotions-events/osouth-coast-summer-fiesta-2022
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澳南海岸 夏日至激賞2022 禮品換領詳情
日期：即日起至8月31日
時間：早上10時至晚上10時
地點：MONTEREY PLACE地下
（週末中午12時至晚上6時，可到CAPRI PLACE或SAVANNAH PLACE換領）
「CAPRI PLACE 兒童樂園」開放詳情
日期：即日起至8月14日的每個星期六和日
時間：下午12:30 / 1:30 / 2:30 / 3:30 / 4:30 / 5:30 （每節45分鐘）
地點：CAPRI PLACE 1/F
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「澳南海岸 O’SOUTH COAST」
網站：https://osouthcoast.com
(資料由客戶提供)