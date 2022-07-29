澳南海岸夏日至激賞　換領限量獎賞兼暢玩兒童樂園

今個夏日，豐泰地產旗下的將軍澳「澳南海岸O’SOUTH COAST」舉辦了「澳南海岸 夏日至激賞2022」活動！只要親臨商場消費滿指定金額，即可換領豐富限量禮品和獎賞。商場於週末更會開放兒童樂園，向各位大小朋友送上一個開心至激暑假！

▲ 豐泰地產「澳南海岸 O’SOUTH COAST」舉辦了「澳南海岸 夏日至激賞2022」活動，為各位送上開心至激暑假。

消費滿HK$500 即送同等價值運動用品



由即日起至8月31日，各位只要親臨「澳南海岸O’SOUTH COAST」三大沿海商場－－唐俊街23號MONTEREY PLACE、至善街3號SAVANNAH PLACE或唐賢街33號CAPRI PLACE，於旗下指定參與商戶以電子形式消費滿HK$500，即可換領一套價值HK$500的運動用品；消費滿HK$800，即可換領一套價值HK$800的野外裝備。

▲ 顧客消費滿指定金額，即可換領運動用品和野外裝備。

週末限定兒童樂園 小朋友盡情放電

▲ 商場由即日起至8月14日期間的每個週末，均會開放「CAPRI PLACE兒童樂園」，大家可以體驗各類精彩親子活動。

除換購以上禮品外，每逢週末更可額外獲贈佔地過萬呎的「CAPRI PLACE 兒童樂園」門票乙張，讓一大人一小童享受45分鐘室內兒童樂園的親子體驗。大家可以體驗各類精彩親子活動，小朋友可盡情放電！所有入場人士均可獲贈小禮物包一份，包括「Bonaqua® 無招紙礦物質水600ml 」及「KAWAI 日本肝油丸試食裝」等等。



樂園內將設有衝衝平衡車、空中飛翔氣球室和巨型雲雲跳彈床等，期間還有驚喜特備環節，務求為大家帶來一個既健康又難忘的O’SOUTH COAST SUMMER FIESTA。

▼ 點擊圖片放大 +2

*優惠須受《一般條款及細則》約束，詳情請參閱：https://osouthcoast.com/tc/promotions-events/osouth-coast-summer-fiesta-2022



澳南海岸 夏日至激賞2022 禮品換領詳情

日期：即日起至8月31日

時間：早上10時至晚上10時

地點：MONTEREY PLACE地下

（週末中午12時至晚上6時，可到CAPRI PLACE或SAVANNAH PLACE換領）



「CAPRI PLACE 兒童樂園」開放詳情

日期：即日起至8月14日的每個星期六和日

時間：下午12:30 / 1:30 / 2:30 / 3:30 / 4:30 / 5:30 （每節45分鐘）

地點：CAPRI PLACE 1/F



(資料由客戶提供)