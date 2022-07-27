九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食

九龍香格里拉酒店與3間本地老字號食店，包括太平館餐廳、永華日常及公和荳品廠攜手合作，於即日至9月6日在Cafe Kool海鮮自助餐時段推出一系列讓人回味昔日情懷的地道手作美食。在午市及晚市自助餐時段，

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