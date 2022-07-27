九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食 副刊版 2022/07/27 分享： 分享： 九龍香格里拉酒店與3間本地老字號食店，包括太平館餐廳、永華日常及公和荳品廠攜手合作，於即日至9月6日在Cafe Kool海鮮自助餐時段推出一系列讓人回味昔日情懷的地道手作美食。在午市及晚市自助餐時段， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 2022/07/25 都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 2022/07/23 中環全新外賣沙律專門店LITE 食得有營 首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界 2022/07/23 首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 2022/07/22 香港兒童國際電影節 重返戲院參與電影工作坊 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 2022/07/20 朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 酒店 餐廳 美食 菜式 蛋 海鮮 蝦 豬肉 薑 Cafe