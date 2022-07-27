Asphodel@Nan Fung Place 夏令營

運動對小朋友的成長發展十分重要，想讓小朋友有系統地鍛練體能，今個暑假可參加由Asphodel於Nan Fung Place舉辦的FIT 'n' FUN夏令營！由導師們帶領小朋友從遊戲中享受運動的樂趣，

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