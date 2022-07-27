都市生活繁忙，尤其金融業每晚開會加班至10點屢見不鮮。此外，網絡發達，娛樂資訊隨手可得，可謂夜夜笙歌。不少人慨歎晝日的時間太長或過得太慢，晚上玩樂煲劇的時間太短，恨不得人體能進化至不眠不休。每天早上醒來睡眼惺忪，結果趕緊喝下提神飲料，不精神的面對另一天，每日循環。

人們打從心底皆知早睡早起身心健康，而原來這從生理學能加以解釋。例如抑鬱症與低血清素有關，其治療方法總是想辦法提高其血中濃度，例如減慢血清素分解代謝、藥物食物吸收，或促進腸道益生菌分泌等。而原來早上充足睡眠醒來，眼簾看見第一道陽光也會叫醒大腦分泌血清素，繼而喚醒身體各部分功能，並維持心情愉悅。

若睡眠不足，在商品隨手可及的年代，自動售賣機或便利店可以隨時買到各種提神飲料，無可厚非能暫時提提神，應付工作及學習之需要。但以咖啡濃茶解決集中力不足問題，極端者猶如飲鴆止渴，午後只會更為精神渙散。何況飲品充斥糖份，會擾亂胰島素分泌及正常血糖水平。

另一邊廂，晚上睡前是人心理防備最弱的時候，總不由自主拿起手機查看電郵、瀏覽朋友圈動態，或看些輕鬆短片和劇集，殊不知看完時睡意已過。加上手機或平板電腦藍光刺激，遏抑大腦分泌褪黑色素，這會進一步削弱睡意，而黑色素減少亦影響細胞正常修復程序。

此外，亦忌晚上過度飢餓入睡或過多運動，若晚餐進食過少或空腹太過，會致血糖水平過低不適；正常應進食適量晚餐，故此睡前人體生理會以消化為主，致副交感神經主導，這能幫助大腦安靜入睡。而晚上過度運動，例如進行劇烈心肺運動如跑步健身等，只會刺激交感神經系統，遏抑副交感神經休養生息功能，這無異慢性殘害身體，引致各種慢性疾病。

中醫所言：「夏三月……無厭於日，使志無怒。」夏氣養長，何不按時早睡，早上早起舒展筋骨，使志氣舒展。戒除濃茶咖啡提神，運動休息有序，養成良好睡眠習慣，是身與心健康不二法門。

▲ 健康不二法門