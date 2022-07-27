內地疫情反彈 恐牽動全球供應鏈

中國疫情再次出現反彈迹象，雖然目前入境隔離天數有所放寬，但是其他方面的防疫措施仍然嚴格。從第二季經濟數據可以看出，本輪疫情無疑對中國經濟帶來了負面影響，並且通過全球供應鏈，傳導至全球經濟。在本文中，我們總覽一些主要行業在中國各省份的工業活動，並從中分析潛在的經濟活動受阻會產生怎樣的影響。

盡管中國成功遏制了疫情擴散，但代價高昂：受到防疫政策收緊和封城措施的影響，上海和北京第二季GDP分別收縮12%和3%，江蘇、吉林等其他重要的生產中心也出現不同程度的經濟放緩（見圖）。這些地區人員流動的停滯，無可避免會影響到國內外企業的生產和出口，特別是汽車、電子和半導體行業。

倘長三角大灣區封城 成本最高

從工業生產的地理分布來看，我們可以得出一個結論：如果實行封城措施，長三角（上海、江蘇、浙江和安徽）和大灣區必然是成本最高的。長三角和大灣區分別佔中國工業生產的26%和12%、佔出口的36%和24%，相較之下，作為政治中心的京津冀地區（北京、天津和河北），僅佔出口總額的5%。

從行業角度看，大灣區是電子產業最重要的區域，而長三角涵蓋的重要產業更廣，在半導體、機械設備和紡織等領域，均佔據了超過40%的生產份額，並在汽車、化工、醫藥和造紙生產方面，也發揮着重要作用；而且長三角地區擁有世界上最大的集裝箱港口，因此不難想像，上海封城對全球供應鏈產生的溢出效應。

疫下經濟壓力 綠色轉型逆風

全球目前正處於能源轉型階段，同時面臨更高的「綠色通脹」，中國在相關產品的生產和出口方面，扮演着更重要的角色。中國63%的太陽能電池出口來自長三角，長三角和京津冀地區也分別貢獻了約30%的風力發電機組出口，疫情帶來的經濟壓力，令全球的綠色轉型遭遇逆風、成本也更加高昂。

總而言之，作為全球重要的製造和出口中心，中國生產和經濟活動停滯，特別是長三角和大灣區，將會為世界帶來溢出效應。

▲ 作為全球重要的製造和出口中心，中國生產和經濟活動停滯，特別是長三角和大灣區，將會為世界帶來溢出效應。（中央社資料圖片）