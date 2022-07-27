美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）擬訪台，驟然加劇中美緊張關係。彭博社報道指，佩洛西若決定訪台，將會在中美領導人通話後數日。在北京，國防部警告，中國軍隊絕不會坐視不管。

美國總統拜登（Joe

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