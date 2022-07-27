解放軍：佩洛西倘訪台 絕不坐視不管 拜登冀本周與習通話 中方：無消息發布 中國版 2022/07/27 分享： 分享： 美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）擬訪台，驟然加劇中美緊張關係。彭博社報道指，佩洛西若決定訪台，將會在中美領導人通話後數日。在北京，國防部警告，中國軍隊絕不會坐視不管。 美國總統拜登（Joe ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 拜登籲國會 速通過芯片法案 今日 拜登籲國會 速通過芯片法案 華使晤韓官員 分析：圖阻加入四方聯盟 今日 華使晤韓官員 分析：圖阻加入四方聯盟 台漢光演習 京：台獨死路一條 今日 台漢光演習 京：台獨死路一條 你可能感興趣 拜登籲國會 速通過芯片法案 今日 01:00 拜登籲國會 速通過芯片法案 華使晤韓官員 分析：圖阻加入四方聯盟 今日 01:00 華使晤韓官員 分析：圖阻加入四方聯盟 台漢光演習 京：台獨死路一條 今日 01:00 台漢光演習 京：台獨死路一條 中國 經濟 美國 特朗普 中美關係 北京 拜登 台灣 外交 記者