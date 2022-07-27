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聯發科夥Intel製芯片 台積電：無礙雙方業務

行政人員版 2022/07/27

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台灣晶圓廠商聯發科（MediaTek）的大部分芯片產能，向來是由台積電負責。惟聯發科日前與美國芯片製造商英特爾（Intel）宣布建立策略合作夥伴關係，聯發科將使用Intel的晶圓代工服務（IFS），為

...

欄名 : 科技新知

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