聯發科夥Intel製芯片 台積電：無礙雙方業務 行政人員版 2022/07/27 分享： 分享： 台灣晶圓廠商聯發科（MediaTek）的大部分芯片產能，向來是由台積電負責。惟聯發科日前與美國芯片製造商英特爾（Intel）宣布建立策略合作夥伴關係，聯發科將使用Intel的晶圓代工服務（IFS），為 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 今日 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 2022/07/26 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 2022/07/26 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 2022/07/25 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 2022/07/25 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 科技行業 科技硬件 科技軟件 晶片 產品 台積電 處理器 Intel