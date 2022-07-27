生產電動車電池 柯達改製菲林器材 行政人員版 2022/07/27 分享： 分享： 菲林攝影界老牌柯達（Kodak）近日宣布，投入電動車電池生產。據PetaPixel報道，柯達正改造製造菲林的尖端機器，用於生產電動車電池。 柯達投資生產電動車電池的Wildcat Discovery ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 聯發科夥Intel製芯片 台積電：無礙雙方業務 今日 聯發科夥Intel製芯片 台積電：無礙雙方業務 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 2022/07/26 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 2022/07/26 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 2022/07/25 機械人新學習方法 觀察人類學做家務 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 2022/07/25 1976年Apple-1原型機 料拍賣價達392萬 商業 電動車 科技行業