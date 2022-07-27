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煤氣公司「雙重Fun享」 一連4周換購人氣產品

行政人員版 04:00 2022/07/27

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為咗慶祝煤氣公司160周年兼「好氣Fun」2周年，「好氣Fun」由即日起至8月21日，一連4星期會舉行「雙重Fun享」推廣活動。「好氣Fun」會員可以超優惠Fun享價低至$16起，換購各款人氣商品，例如以$16換購原價$268嘅飛利浦GCA1000/60電動潔鞋機；用$160換購榮華$200現金禮券；或以$3,200換購Dyson V12無綫吸塵機等。黛安覺得真係好抵，會員朋友記得留意下！

另外，8月1日起一連3星期，「好氣Fun」亦會每周推出驚喜品牌優惠，只要選購指定商戶產品滿特定金額，就可享限時免運費或額外折扣優惠。平台亦會推出多款積分獎賞，會員可以低至160分起，免費換領各款精選商品，包括多款恆香餅食、榮華孖裝冰皮月餅、粒粒雪糕$16電子現金券、絲潔多用途消毒濕紙巾等。依家登記做「好氣Fun」會員，除咗可參與「雙重Fun享」推廣活動，仲可享迎新500分同$60購物優惠。煤氣客戶連結煤氣賬號開立家庭帳戶更可賺取額外2,000分。迎新獎賞詳情可參考https://www.towngasfun.com/promo/welcomeoffer

本文轉載自《晴報

可換購商品包括昂坪 360 單程門票等

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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