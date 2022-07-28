城大MBA寓教學於實踐　為學員拓專業發展前景

投身專業發展，無論是銳意提高晉升優勢，抑或轉換事業舞台，在職進修皆被視為最佳途徑。來自銀行業及會計界的Andrew Yung 和Gary Cheung，不約而同透過香港城市大學（城大）的工商管理碩士（MBA）課程，掌握最新管理知識與市場趨勢，更全方位增進溝通水平、表達技巧及分析能力等軟技巧：同時擴闊人脈網絡。兩人畢業後皆成功達致轉型及擢升等目標，驅動事業邁進新里程。

▲ 任職銀行的Andrew透過攻讀城大MBA，掌握全面管理知識，現已擢升為信貸產品經理。

深信持續進修有助提升事業競爭優勢，現職渣打銀行信貸產品經理的Andrew直言，身為數理人，有感在溝通及表達方面仍有不足，對升任管理職位或有一定影響。因此，當他加入銀行專責產品分析工作，即決定藉選讀管理學科最全面的MBA課程，為個人發展增值，並於修畢這個城大課程後獲委任為經理，朝管理層方向全速前進。



主持練就應變 活用簡報要訣



MBA課程如雨後春筍，Andrew不諱言是受到城大課程設計所吸引。「城大MBA既提供課題緊貼現時商業社會發展的「Service Marketing」（服務行銷）教學，也設有結合統籌活動實踐與業界翹楚分享成功經驗的『城大工商管理尖端論壇』（「SHARP Forum」） ，充分展現這課程在傳授管理理論知識以外，亦着重培訓我們的應用技能，尤其切合正待在專業發展上學以致用並有所提升的在職人士所需。」

▲ Andrew在學期間，喜獲安排在SHARP Forum擔任主持，有助增進表達及應變技巧。

「我一向不善辭令，從沒想過在「SHARP Forum」這種大型活動能勝任主持一職，經訓練不但令我的表達技巧有所提升，也增強了應變能力，對日後公開演說的信心亦大為增加。」Andrew喜稱，從課程中獲得不少難能可貴的學習體驗，當中最實用首推「Services Marketing」的項目研習，除有機會為香港小輪旗下的觀光船撰寫市場計劃書外，更順利通過向該公司的集團總經理及管理層於十五分鐘內完成匯報的挑戰，他們成功將所有意念濃縮融合為一條富創意又吸引的短片，輔以精鍊的簡報，讓他在實踐中學會如何瞄準目標受眾所需中學會如何瞄準目標受眾所需，以及練就簡明扼要地說出推廣計劃重點。使他回到銀行應對分秒必爭的工作匯報，特別是日常向上司闡釋各項新構思的重點，正可大派用場，對爭取升職亦有助益。

▲ 註冊會計師Gary修畢MBA後，順利晉身商業機構，盡展所長。

從MBA掌商業知識 成功轉職商界



會計專業出身的Gary ，大學畢業便投身會計師行從事核數工作。他直言，經歷五至六年與「數字」為伍的生活，逐漸萌生轉往商業機構發展的念頭，期望在工作中可多與不同客戶接觸及溝通，擴闊視野與人際網絡。惟企業普遍要求入職者需具備商業觸覺與相關知識，單是擁有「CPA」（註冊會計師）專業資格並不足夠，由此促使他入讀城大MBA課程，作為進修及轉職的渠道。而他亦於去年加盟長江生命科技成為會計師。



「這個課程最吸引我的是不只課堂學習部分，更安排大量實踐活動，讓我們有機會為企業提供改善業務所需的解決方案及建議，而非紙上談兵；同時也可設身處地了解管理層的思維，改進自身不足。」 Gary指出，攻讀課程期間不時與同學合作統籌及參與各項活動，累積大量實戰經驗與學習成果。至於兩年課程中最難忘的活動體驗，他與Andrew想法一致，皆認為是匯聚一眾精英講者列席的「SHARP Forum」。

▲ Gary指城大MBA提供大量實踐活動，讓他有機會參與如香港小輪等機構的研習項目。

妥善分配時間 進修收穫豐碩



Gary補充，很榮幸獲同學推舉為統籌論壇的領袖角色，帶領團隊各展所長，協助邀請嘉賓，並克服疫情帶來的重重障礙，確保論壇得以順利舉行。從中既掌握籌辦大型活動的成功關鍵與應變技巧，也從多位在業界獨當一面的嘉賓分享中，了解與自己本業不同的行業最新動態，獲益甚豐。「為緊貼市場趨勢，特設有關金融科技的選修課，課程更設有傳授創業知識的環節，教導我們通過撰寫清晰易明的計劃書吸引投資者，即使最終未有創業，也能將所學融會貫通，更好地為公司擴展業務進行集資，或是幫助客戶上市，增強商業觸覺的敏銳度。」



提到在職進修MBA的成功心得時，兩人皆建議有志報讀人士應作好兼顧工作與深造的準備，做好時間管理，並明白或需利用假期處理未完成的工作或課業，避免半途而廢。最終會發現所得收穫遠較付出為多，箇中努力絕對可成為最有價值的投資。



城大MBA為鼓勵不同人才進修，提供各類獎學金計劃，幫助在職人士繼續尋求突破。

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（特約）