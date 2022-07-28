發展智慧城市 私隱便利怎取捨？

政府早前向24萬名曾以「永久離港」為由提取強積金的市民發放短訊，指他們表面上不符合領取第二期消費券的資格，引起一些市民的批評。

有市民稱現正於內地及香港工作，須向入境處申請紀錄證明；有移民回流人士表示，回港後有報稅，質疑當局沒有查核有關紀錄。當局則表示，可用糧單、租單、信用卡紀錄、公立醫院求診資料等在港生活證明，作覆核之用。

市民的不滿，是政府坐擁眾多個人資料，卻不加以使用來核對資格，而要市民主動出示，因此批評此舉擾民。個人私隱資料與生活便利，一直是數碼時代的最大議題之一，既然數據是發展智慧城市的重要驅動力，究竟我們該如何取捨？

其實，我們每天甚至每分鐘，都要權衡隱私與便利。例如，當我們用手機拍照，你有想過照片會否顯示人家的門牌或車牌號碼嗎？你選擇了便利；當你想把照片傳給友人，有想過使用的通訊軟件有加密嗎？該通訊軟件會否與其他機構分享你的照片，或作其他用途？你再次選擇便利；照片存儲在手機上，檔案有否加密？便利也許又一次獲勝。

分享數據 換取個人化內容

一項調查發現，在1,000名受訪者中，近7成表示希望品牌能根據自己的網上行為自動調整內容，令它更個人化；4成多受訪者更表示，與差劣的設計相比，缺乏個人化的內容更容易使人不願光顧。

而另一項訪問了5,000多名消費者的全球調查也發現，消費者一般不介意商戶分享自己的個人數據，76%受訪者指，這令客戶體驗（CX）更佳；不過，矛盾的是，在同一個調查中，有67%受訪者擔心身份資料被盜、57%更曾被洩漏資料。

魚與熊掌，隱私與便利如何平衡？在眾多個人資料中，我認為關於財務（稅務局）和健康（醫管局）是最需要保護的個人資料，至於其他如出入境、強積金、手機活動等，則可以斟酌，例如規劃智慧出行，應只限於令人不能識別個人身份的整合資訊。

保持使用透明度 予市民選擇權

最重要的是，當局必須保持數據使用的透明度，並給予市民選擇是否分享的權利，如果加入「刪除」這個選項則更佳。

說回今次消費券事件，正好反映政府恪守收集數據時的承諾，例如稅務局設有保密條款，不能向任何人包括政府部門披露個別人士繳稅資料，包括有否交稅。當局沒有為了一時的方便，而在未經許可下與不同部門交換市民的個人資料，作為市民，我對此實在非常欣賞。

▲ 政府早前向24萬名曾以「永久離港」為由提取強積金的市民發放短訊，指他們表面上不符合領取第二期消費券的資格，引起一些市民批評。（資料圖片）