辨識LUNA崩盤成因 讓區塊鏈健康成長

加密貨幣市場最近一波的巨大震盪，包括比特幣從去年底690,000美元高位跌破2萬美元，市場一片風聲鶴唳。電子加密貨幣市場這種「暴起暴跌」的循環不斷重複，充滿投機性質，對於貨幣作為支付、定價和儲存價值的3大功能，看來沒有得到發揮，使一般人對加密貨幣存在的本質，提出一個問號。

未分析此番市場大崩盤前，不妨先回顧崩盤前的背景和成因。很顯然，今回市場大震盪有多個誘發點，但LUNA加密幣突然崩盤無疑是關鍵。

LUNA所依託的Terra區塊鏈平台，由韓國人權道亨（Do Kwon）於2018年創立。當發行LUNA之後，Terra又發行了一個與美元1：1對標的穩定幣UST，基本維持一個UST 1美元的價格；另一方面，LUNA與UST兩幣之間直接兌換，相互「掛鈎」起來，即一枚UST可以與價值為1美元的LUNA兌換。由於UST這個穩定幣的價值與美元定標，一枚UST價值維持於1美元，但LUNA則隨市場波動，這個兌換機制給投資者或投機者套取當中的差價利潤，刺激不少人狂熱參與其中。

無實體資產擔保 UST暴跌歸零

與此同時，Terra也順勢推出名為Anchor的協議，只要把UST存進去，就可以獲得20%的年化收益。不過，UST不同於與一般的穩定幣（如USDT、USDC等）於發行時會把一定數目的實體資產作為背後擔保和支持，因而當UST受到拋售，價格迅即暴跌，目前價格更歸於零，而與UST掛鈎的LUNA亦告崩盤。

LUNA和UST的價值雙雙歸零，加上加密貨幣貸款平台Celsius因流動性資金嚴重不足，於6月中宣布禁止提現、交易和轉帳，使加密貨幣市場大市進一步添壓，形成這一波的巨大震盪。

走筆至此，筆者強調一點，加密貨幣市場「暴起暴跌」的事例，與區塊鏈技術不可混為一談。對於區塊鏈技術的原意和優勢，筆者過去有不少文章論及，扼要來說，主要是去中心化，鏈塊上的信息不可篡改，具可追溯性，這些特性與上述LUNA、UST以及Celsius所作的這些金融服務--借貸、發行穩定幣、做高息存款等，是否一個直接關係？區塊鏈的特性優勢和好處，在這些金融場景上的應用，是否帶來額外的好處？相信很多人都沒有好好辨識清楚當中的問題。

算法穩定幣 LUNA價值基礎成疑

當日，LUNA創辦人提出了一個「創新」意念，發行一個「嶄新」的穩定幣UST。在實體世界，例如以港元與美元掛鈎--1美元兌換7.8港元的聯繫滙率為例，發鈔銀行若要發行港元，必須向外滙基金交出等值的美元，取得外滙基金發出的負債證明書（Certificates of Indebtedness），然後才能在市面發行港元；換言之，港元的穩定，是得到背後等值美元的支持。

然而，UST這個穩定幣，支持其穩定的背後，並沒有實質的資產；它的價格只是與美元價格「對標」，反而是與加密貨幣LUNA實質掛鈎，創制出所謂的算法穩定幣（Algorithmic Stablecoin），相互兌換；事實上，LUNA也沒有實質業務支持，要換取UST，須以價值1美元的LUNA去換取。換言之，一個UST值1美元，背後支撑其價值的，是等值1美元的LUNA。

因高息存款水漲船高 僅紙上財富

LUNA的價值基礎在甚麼地方，顯然沒有人知道，投資者或投機者狂熱買LUNA的其中一個主要原因，是Anchor協議提供的存款高息，息口高達20%，形成巨大的購買需求，正如筆者之前的討論文章，加密貨幣的價格取決於市場供需關係，一旦需求猛漲，價格自然水漲船高。

LUNA價格飈升，與其掛鈎的UST之價值規模也告膨脹，但必須注意，這筆巨大價值是「虛」的，只是「紙上財富」、由短暫需求帶來的「紙上價值」；而觸發LUNA暴跌，壓在駱駝身上的最後一根稻草，是所謂幕後大戶發行大量UST套現，觸發投資者或投機者對LUNA價值的疑惑，最終令LUNA的價格如山崩般傾倒，情況就如現實世界中的銀行擠提。

香港近年少有銀行擠提事件，除了聯繫滙率發揮穩定港元的作用外，政府的存款保障制度和金融管理局的監管，亦有力支持了存戶對銀行存款的信心；但在加密貨幣市場，沒有一個「中心化」機構作出協調和統籌，一旦出現信心危機，加密貨幣被擠兌或價格暴跌之勢，便一發不可收拾。

可以說，這是「去中心化」的一個壞處。諷刺的是，加密貨幣貸款平台Celsius流動性資金嚴重不足其中一個原因，是Celsius把客戶存放的資產用來投資了LUNA，因此LUNA價格暴跌，受牽連的Celsius也告遭殃，對客戶的負債亦無法償還，出現資不抵債，最終需要清盤。

缺有力監管組織 市場運行欠保障

LUNA和Celsius崩盤的因由，與現實世界企業或金融機構的倒閉原因雷同；LUNA由興而亡的過程，很像現實世界的「龐氏騙局」。「龐氏騙局」屢次得以成功，是開始時給予入局者「甜頭」，使其得到可觀利益或利潤，而發起騙局的人，再利用隨後入局者投入的資金，作為給予之前入局者的投資回報，如此循環不息，直至「後無來者」，「龐氏騙局」便兵敗如山倒，迅即遭到「破局」，所有入局者的投資金錢當然也化為烏有，無法取回；而Celsius似乎也是一個入局者。

筆者認為，LUNA和Celsius的敗潰事件，在概念上與加密貨幣是兩回事，與區塊鏈技術更談不上有甚麼關係。LUNA和Celsius敗潰的成因，在現實傳統金融世界都出現過，所以在實體世界中會有種種的監管和法例，對此作出監管；目前的問題是，加密貨幣市場沒有一個有力的「中心化」組織作出協調、監管，使市場穩定運行的有序性沒有得到足夠保障。

事件與區塊鏈技術也無關係。簡單來說，區塊鏈技術受到青睞，是可以有效解決信任問題，但必須同時指出，是個別對象的信任問題。以銀行為例，如果你不完全信任這家銀行，懷疑這家銀行可能做一些「不老實」的事，對自己不利，你可以透過一個區塊鏈技術程式，令到這家銀行無法在背後「做手腳」，從而解除了對這家銀行的信任疑慮。

但問題是，LUNA和Celsius這些加密貨幣公司出事，嚴格來說並非對個別機構的信任問題，而是支撑其市場運行及商業模式的設計問題；即使有一個中心化的組織作出協調和管理，也未必能夠做到，遑論一個去中心化、沒有中央組織管理的體系。

辨清區塊鏈應用邊界 免錯誤理解

回到一個基本問題，在金融服務上，我們為甚麼需要區塊鏈技術？區塊鏈無法把一個進行「龐氏騙局」的公司，變成一家持續經營、有利可圖的企業，因為「龐氏騙局」根本沒有實質的業務或價值，這一點必須要分辨清楚。筆者認為，LUNA事件給我們最大的啟示，是區塊鏈技術應用並非萬能，是有應用「邊界」的，不宜過分憧憬和錯誤理解，以為利用區塊鏈技術，就可以把實體世界的不合規經營，在綫上變成合規、有價值的生意。

區塊鏈針對的，是基於對中央管理機構不可靠、對個別機構對象的可信性不足，透過區塊鏈技術解決了信任問題，令雙方的交易有效進行，同時大大節約了交易費用，而非對焦商業運作模式的可信性，這一點是必須要弄清楚的。只有辨清LUNA崩盤成因與區塊鏈無關、公眾明白到區塊鏈技術的特性優點和應用邊界，才能讓區塊鏈技術在金融服務上健康地發展。

▲ LUNA和Celsius崩盤的最大啟示，是區塊鏈技術應用並非萬能，是有應用邊界的，不宜過分憧憬和錯誤理解。（路透社資料圖片）