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Meta Quest 2 下月加價100美元

行政人員版 2022/07/28

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Meta早前公布將推出高規格的VR眼鏡Quest Pro，不過日前卻宣布現有的兩個版本的Quest 2都會漲價100美元（約785港元）。

Meta在自家博文中宣布今次舉動是有助於繼續進行長期投資，該博

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