Meta Quest 2 下月加價100美元 行政人員版 2022/07/28 分享： 分享： Meta早前公布將推出高規格的VR眼鏡Quest Pro，不過日前卻宣布現有的兩個版本的Quest 2都會漲價100美元（約785港元）。 Meta在自家博文中宣布今次舉動是有助於繼續進行長期投資，該博 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 今日 Switch Sports更新 增房間ID私人對戰 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 2022/07/27 生產電動車電池 柯達改製菲林器材 聯發科夥Intel製芯片 台積電：無礙雙方業務 2022/07/27 聯發科夥Intel製芯片 台積電：無礙雙方業務 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 2022/07/26 Meta元宇宙社交平台 提供「18歲以上」內容 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 2022/07/26 Motorola下月發布會 雙旗艦手機登場 VR Meta 美元