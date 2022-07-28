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Switch Sports更新 增房間ID私人對戰

行政人員版 2022/07/28

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任天堂遊戲《Nintendo Switch Sports》，昨開放首個更新。任天堂指，是次Switch Sports共有4大更新，包括新增創建房間連綫對戰功能，調整足球及排球遊戲玩法，新增職業聯賽兩種

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