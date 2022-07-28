美高官指華增南海挑釁 京：顛倒黑白 中國版 2022/07/28 分享： 分享： 美國官員批評，中國在南海的挑釁正在加劇，威脅到所有地區國家權益，有關舉動遲早引發重大事件或意外。 在北京，外交部發言人趙立堅回應指，美方官員有關南海的表態完全是顛倒黑白，指南海不是域外大國博弈的競技場， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 美方：拜習周四通話 聚焦台海俄烏 今日 美方：拜習周四通話 聚焦台海俄烏 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 今日 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 今日 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 你可能感興趣 美方：拜習周四通話 聚焦台海俄烏 今日 01:00 美方：拜習周四通話 聚焦台海俄烏 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 今日 01:00 美軍方：倘佩洛西訪台 將保障安全 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 今日 01:00 美國會報告稱華圖滲透儲局 京：政治謊言 中美關係 東盟 美國國防部 中國國防部