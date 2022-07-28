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美高官指華增南海挑釁 京：顛倒黑白

中國版 2022/07/28

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美國官員批評，中國在南海的挑釁正在加劇，威脅到所有地區國家權益，有關舉動遲早引發重大事件或意外。

在北京，外交部發言人趙立堅回應指，美方官員有關南海的表態完全是顛倒黑白，指南海不是域外大國博弈的競技場，

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